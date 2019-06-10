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Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады. Видео было опубликовано на странице политика в фейсбуке.

«Обязательно буду, мы уверены в нашей юридической позиции», — заявил Зеленский.

Политик рассказал, что он был приглашен на это заседание. Оно будет проходить в 10 утра.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон об импичменте президента Украины в ответ на указ о роспуске ведомства.