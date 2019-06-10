На внутриполитическую ситуацию в Молдавии отреагировали в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Молдавии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российская сторона придает важное значение развитию отношений с Кишиневым.
Он подчеркнул, что Москва настроена работать с новым правительством Молдавии.
Ранее МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции.
В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, на что действующий глава государства Игорь Додон назвал данное решение попыткой узурпировать власть.