На внутриполитическую ситуацию в Молдавии отреагировали в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Молдавии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона придает важное значение развитию отношений с Кишиневым.

Он подчеркнул, что Москва настроена работать с новым правительством Молдавии.

Ранее МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции.

В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. КС назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, на что действующий глава государства Игорь Додон назвал данное решение попыткой узурпировать власть.