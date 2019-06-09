Названа итоговая явка на выборах президента Казахстана

Конституция Республики Казахстан
РИА «Новости»

Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%, передает РИА «Новости».

Такие данные привела член ЦИК Ляззат Сулеймен по состоянию на 19.00 мск.

Отмечается, что на досрочных выборах в 2015 году составила 95,22%.

Ранее президентские выборы завершились в Казахстане.