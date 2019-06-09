ЕС признал новое правительство Молдавии

Евросоюз приветствовал новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду, передает Sputnik.

В ЕС заявили, что настроены работать с законным правительством ради новых реформ.

Еврокомиссары также добавили, что верховенство демократии должно оставаться основной целью, однако призвали партии страны к спокойствию и сдержанности.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон готовит обращение к народу в эфире государственного телеканала «Молдова-1».

Обращение будет связано с нестабильной политической ситуацией в стране.