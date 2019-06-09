Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Экс-президент проголосовал на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников.

В воскресенье, 9 июня, жители Казахстана в шестой раз выбирают президента. В них впервые не участвует первый глава государства Нурсултан Назарбаев.

Он объявил об уходе со своего поста 19 марта 2019 года, после этого были объявлены внеочередные выборы. Свои полномочия Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее сообщалось, что Токаев проголосовал на президентских выборах.