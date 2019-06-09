Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах главы государства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

После голосования Токаев выступил с речью, в которой назвал выборы «соревнованием программ».

Токаев проголосовал на участке 115, расположенном в «Астана-опере».

Ранее сообщалось, что голосование началось на выборах президента Казахстана.

В воскресенье, 9 июня, жители Казахстана в шестой раз выбирают президента, впервые в них не участвует первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Он объявил об уходе со своего поста 19 марта 2019 года, после этого были объявлены внеочередные выборы. Свои полномочия Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву.