Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что Москве важно, чтобы внешнюю политику Молдавии определяли силы, которые отражают волю жителей страны.

Также он похвалил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM и Партии социалистов, которые, по словам Козака, преодолели внутренние разногласия ради цивилизованного разрешения разногласий в Молдавии.

«С удовлетворением хочу отметить поддержку этой позиции Европейским союзом и США», — добавил Козак.

Вице-премьер назвал этот факт подтверждением того, что согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства можно достичь на общей цивилизационной платформе.

Ранее сообщалось, что Молдавию объявили «захваченным государством».