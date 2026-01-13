«Мы с Хабибом поговорим»: команда Махачева выступила против его боя в Белом доме

Размер шрифта
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев признался, что хочет провести бой на турнире промоушена в Белом доме, однако его команда выступает против. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Большое событие в Белом доме. Это самый большой или один из самых крупных турниров в истории организации. Я бы хотел там подраться, но команда не особо одобряет мою идею. Мы с Хабибом еще должны сесть и поговорить. Он где‑то говорил в интервью, что не хотел бы, чтобы я там дрался. Почему? Не знаю», — заявил он.

Турнир UFC на Южной лужайке Белого дома запланирован на 14 июня 2026 года.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее актер Том Харди отказался от схватки с российским бойцом UFC.

