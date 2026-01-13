Стало известно, когда восстановят подачу электричества в Запорожской области

Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), планируют восстановить до конца дня. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства энергетики региона.

Частично без электричества остаются села Гоголевка, Видножено, Малая Белозерка, Балки, Благовещенка.

«Согласно предварительным оценкам, восстановление нормального режима электроснабжения ожидается до конца текущего дня», — говорится в сообщении.

Всего без энергоснабжения на данный момент остаются 3 346 потребителей.

В конце декабря Балицкий сообщал, что два человека пострадали в результате атак со стороны украинских формирований. По его данным, за прошедшие сутки ВСУ осуществили 11 целенаправленных атак на населенные пункты в области. В частности, артиллерийскому обстрелу подвергся город Каменка-Днепровская, где произошло как минимум 15 взрывов. Он добавил, что в населенном пункте также выявили повреждение распределительного газопровода.

Ранее жительница Запорожья пострадала при ударе ВСУ.