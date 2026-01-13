Размер шрифта
В министерстве транспорта Ирака прокомментировали отмену всех рейсов из Ирана

Минтранс Ирака опроверг сообщения об отмене рейсов из Ирана
Сообщения в СМИ об отмене всех рейсов из Ирана в Ирак не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил представитель министерства транспорта Ирака Мейсам ас-Сафи.

«Сообщения об отмене авиарейсов из Ирана в Ирак не соответствуют действительности», — отметил представитель ведомства.

До этого саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что авиарейсы между Ираном и Ираком были приостановлены.

Накануне стало известно, что страны Евросоюза обсуждают внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список «террористических организаций».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.

