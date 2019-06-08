ВСУ убивают жителей Донбасса, признала пресс-секретарь Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/13/12393013/79879-pic905-895x505-7127.jpg">

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель не исключила вероятность того, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщает телеканал «1+1».

По ее словам, украинские силовики часто попадают на «провокации», когда в них якобы стреляют из жилых домов, где находятся мирные жители.

Она пояснила, что боевики начинают обстреливать эти места в ответ, убивая тем самым гражданских лиц.

«Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», – подчеркнула Мендель.

Такое заявление было сделано после того, бывший президент Украины Леонид Кучма потребовал документально прописать запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Кучма решил снять блокаду с Донбасса.