Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, российский МИД сделал такое заявление в ходе слушания по делу о Гааге.

В МИДе отметили, что украинская сторона злоупотребляет международными инструментами, чтобы достичь собственные цели, а также стремится переложить ответственность за итоги «авантюристского курса» властей Украины на Россию.

Представители МИДа отметили, что Украина таким образом хочет отвлечь внимание международной общественности от собственных нарушений прав человека.

Кроме того, в МИДе подчеркнули, что украинская сторона не смогла предоставить хоть каких-то доказательств в том, в чем она обвиняет Москву.

Первые слушания прошли 3 и 4 июня, вторые — 6 и 7 июня. Каждая из сторон конфликта получает по одному дню на приведение своих доводов суду. Иск был подан в 2017 году.

Ране, 2 июня, МИД ответил на претензии Киева в суде ООН.