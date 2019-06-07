Эксперт: проект «Лидеры России» состоялся, год от года набирая обороты

Несмотря на определенный скепсис в некоторых экспертных кругах, имеет смысл констатировать, что новая кадровая политика Путина успешна, заявил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2019, назвал в пятницу регионы, которые лидируют в Национальном рейтинге инвестиционного климата по динамике улучшения инвестиционного климата. Президент, в частности, отметил Якутию, Приморский край, Самарскую область, Крым, Северную Осетию, Пермский край, Нижегородскую область, Удмуртию, Ивановскую и Новгородскую области.

«Тут стоит отметить отдельно проект «Лидеры России» — тот президентский проект репродукции государственных кадров, который якобы, по словам отдельных критиков, создавался под выборы, однако с каждым годом все успешнее функционирует и от года к году набирает обороты, — отметил Мартынов. — Он посвящен выявлению лучших управленцев с точки зрения не только государственного управления, но и корпоративного».

«Президент зафиксировал положительный опыт этого конкурса и напрямую связал будущую динамику развития нашей страны и реализацию тех прорывных проектов, о которых говорится в последнее время – намеченные и уже реализуемые — с успешной кадровой политикой», — подчеркнул эксперт.