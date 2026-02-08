Размер шрифта
Евродепутат рассказал о мечте ЕС, касающейся России

Депутат Картайзер: ЕС мечтает о смене руководства в России
Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) мечтает о том, чтобы в России сменилась власть. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал член Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, региональное содружество ужесточило визовые требования к гражданам РФ для того, чтобы вызвать у них недовольство правительством страны. Решения российского руководства, касающиеся Украины, используются для обоснования введения данных ограничений.

«У этой мечты ЕС есть название — смена режима в Москве», — отметил депутат.

При этом он обратил внимание, что анализ внутриполитической ситуации в России свидетельствует о том, что усилия Европейского союза напрасны. Как сказал Картайзер, вводимые региональным содружеством ограничения при оформлении виз гражданам РФ и в иных сферах не имеют никакого смысла.

В феврале СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины. Чиновник в ходе визита мог встретиться с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Как написали журналисты ТАСС, Эммануэль Макрон планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. В министерстве иностранных дел России выразили уверенность, что европейские государства просто хотят сохранить «место за столом» переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, есть ли у РФ и ЕС прямой канал связи.
 
