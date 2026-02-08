Размер шрифта
Армия

В зоне СВО начали применять новую станцию для обнаружения микродронов

Ростех: в зоне СВО применяют новейшую мобильную РЛС против микродронов
Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне спецоперации начали успешно применять новейшую радиолокационную станцию (РЛС), способную обнаруживать в том числе микробеспилотники. Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

По его словам, разработанная холдингом «Высокоточные комплексы» РЛС предназначена для обзора воздушного пространства и может размещаться на пикапах и другом автотранспорте. Система способна выявлять беспилотники различных типов, включая микро-БПЛА. Оздоев отметил, что речь идет не о разовой разработке, а о результате длительной эволюции радиолокационных технологий с учетом опыта реального боевого применения, что обеспечивает высокую эффективность станции.

Еще одним преимуществом комплекса он назвал высокую мобильность. По его словам, РЛС может работать как с неподготовленных позиций, так и на марше с короткими остановками, что повышает ее выживаемость в боевых условиях.

Кроме того, Оздоев подчеркнул многофункциональность станции. Помимо обнаружения беспилотников, она способна работать в режиме контрбатарейной борьбы — фиксировать полет мин и артиллерийских снарядов и передавать целеуказания различным средствам поражения. По его словам, комплекс уже подтвердил свою эффективность в зоне СВО.

Ранее «Ростех» поставил российским войскам системы «Зубр» для защиты от беспилотников.
 
