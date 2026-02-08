Комплекс «Ланцет-Э» получил разрешение на поставки за границу

Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет» получил разрешительную документацию на поставки за рубеж. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на компанию-разработчик ZALA.

«Комплекс получил официальную разрешительную документацию на экспорт, что открывает возможности для поставок международным партнерам в качестве готового тактического решения», — сказали там.

В январе текущего года в компании «Рособоронэкспорт» сообщили, что «Ланцет» уничтожил более четырех тысяч единиц техники Вооруженных сил Украины. Комплекс представили на на выставке UMEX&SimTEX 2026 в Абу-Даби, прошедшей с 22 по 26 января.

Так, в компании отмечали, что в составе усовершенствованного комплекса «Ланцет-Э» на выставке также представлены боеприпасы «Изделие 51Э» и «Изделие 52Э», которые отличаются быстротой развертывания, низкой площадью рассеяния, особенностью звучания, а также устойчивостью к радиэлектронной борьбе.

Ранее в «Рособоронэкспорте» заявили, что спрос на БПЛА вырастет к 2030 году на 120%.