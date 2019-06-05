Россия призвала Запад образумить Косово

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Косово остается главным источником нестабильности, конфликтного потенциала в регионе», — сказала Захарова.

По ее словам, покровители Приштины должны «образумить» косовоалбанское руководство.

Она также добавила, что последствия ситуации в регионе могут быть непредсказуемыми.

Ранее сообщалось, что Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания.