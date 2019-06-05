Россия призвала Запад образумить Косово
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Косово остается главным источником нестабильности, конфликтного потенциала в регионе», — сказала Захарова.
По ее словам, покровители Приштины должны «образумить» косовоалбанское руководство.
Она также добавила, что последствия ситуации в регионе могут быть непредсказуемыми.
Ранее сообщалось, что Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания.