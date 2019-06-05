Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом
Председатель КНР Си Цзиньпин признался, что российский лидер Владимир Путин — его самый близкий друг, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что за шесть лет они встречались почти 30 раз.
«Россия для меня самое посещаемое иностранное государство». — признался он.
Он добавил, что переговоры прошли в очень откровенной и дружественной атмосфере.
В свою очередь, Путин поблагодарил Си Цзиньпина за переданных Московскому зоопарку двух панд и назвал это жестом доверия и дружбы.
5 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку.