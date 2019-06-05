Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые направления своей работы, передает УНИАН.
Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией.
Не менее важным он назвал «противодействие российской агрессии».
По его словам, Украине необходимо добиться международной поддержки за независимость и территориальную целостность Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что членство страны в Евросоюзе станет крахом «имперского проекта России».