Зеленский заявил о готовности выполнять минские соглашения

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять минские договоренности. Об этом сообщает ТАСС.

Однако для начала, по его словам, стране необходимо стать сильнее, чтобы она могла защищать себя.

Он также добавил, что власти Украины заинтересованы в том, чтобы улучшить жизненные стандарты украинцев, уничтожить коррупцию и усовершенствовать государство.

«Это возможно осуществить, только обеспечив нашу национальную безопасность», — заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил активизировать сотрудничество с НАТО из-за России.