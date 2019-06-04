Зеленский заявил о готовности выполнять минские соглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять минские договоренности. Об этом сообщает ТАСС.
Однако для начала, по его словам, стране необходимо стать сильнее, чтобы она могла защищать себя.
Он также добавил, что власти Украины заинтересованы в том, чтобы улучшить жизненные стандарты украинцев, уничтожить коррупцию и усовершенствовать государство.
«Это возможно осуществить, только обеспечив нашу национальную безопасность», — заключил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский решил активизировать сотрудничество с НАТО из-за России.