Зеленский и Юнкер обсудили Крым
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в ходе встречи стороны обсудили минские соглашения.
Как отмечается, Зеленский и Юнкер также поговорили о «ситуации» вокруг Крыма.
Ранее сообщалось, что Юнкер сравнил Зеленского с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.