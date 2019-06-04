КСУ в срочном порядке рассмотрит указ Зеленского о роспуске Рады

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Конституционный суд Украины (КСУ) в срочном порядке рассмотрит законность указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, КСУ отреагировал на обращение 62 депутатов.

Уточняется, что слушания относительно указа Зеленского начнутся 11 июня.

«Открытая часть пленарного заседания…состоится 11 июня 2019 в 10.00 (совпадает с мск)», — подчеркнула в сообщении пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов признать решение КС по роспуску Рады.

В мае Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.