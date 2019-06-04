В США сочли оказанный Трампу в Британии прием не достаточно гостеприимным

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Американские СМИ активно освещают пребывание президента страны Дональда Трампа на территории Соединенного Королевства, отмечая нарушение лидером протокола и обращая внимание на его высказывания, которые подхватывает британская пресса. Об этом пишет The Telegraph.

В Британии отметили, что американские СМИ считают, что Трамп не слишком обеспокоен политической стороной визита.

«Всего через несколько минут после начала его визита в Великобританию, Трамп бросил несколько политических гранат в нацию, которая в настоящий момент не слишком устойчива», — сообщает CNN.

Газета The New York Times обратила внимание на расположение Трампа к британской королеве Елизавете II, которую он на банкете в Букингемском дворце назвал «великой-великой женщиной». В то же время королева была им не слишком впечатлена и заметила, что для предотвращения других военных действий Британия и США после Второй мировой войны помогли создать ряд международных институтов, «вроде НАТО, который очерняет Трамп».

Другие СМИ сконцентрировались на отношении Британии к тому, что красную ковровую дорожку расстилают перед не стесняющимся в высказываниях лидером. «Британия кажется нерасположенной хозяйкой», — озаглавлен один из материалов The Washington Post.

«Возникает ощущение, что британские официальные лица немного менее восторжены по поводу грандиозности этого раунда государственного визита», — отмечается в материале.

Телеканал Fox News раскритиковал британскую прессу за то, что она обрушилась на Трампа «вместо того, чтобы сконцентрироваться на дипломатических подробностях визита».