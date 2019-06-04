Букингемский дворец обнародовал меню ужина Елизаветы II и Трампа

Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп подняли тосты друг за друга, выразили надежду на сохранение тесных дружеских отношений, после чего перешли к основному блюду, которым стало седло барашка, передает РИА «Новости».

Королева напомнила, что визиты президентов всегда напоминают ей о тесной дружбе между Великобританией и США.

В свою очередь Трамп оценил ее многолетнее служение народу.

Отмечается, что на закуску было подано приготовленное на пару филе палтуса со спаржей, основное блюдо – седло молодого виндзорского барашка, фаршированное травами и овощами.

На десерт будет подан клубничный кекс с кремом из лимона и вербены и фрукты.

После ужина Трампы отправятся ночевать в резиденцию американского посла в лондонском Риджентс-парке.