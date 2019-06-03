Трамп поднял тост за Елизавету II

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Президент США Дональд Трамп во время банкета в Букингемском дворце произнес тост за королеву Великобритании Елизавету II и общие ценности Вашингтона и Лондона, передает Reuters.

Американский лидер отметил вклад Елизаветы II в победу во Второй мировой войне, назвав ее при этом «великой, великой женщиной».

«Этот великий крестовый поход навсегда связал наши нации», — сказал Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты и Великобритания чтят общие ценности, такие как свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона и отношение к правам, «данным нам всемогущим богом».

Ранее сообщалось, что Трамп забыл о подаренном Елизавете II в прошлом году подарке.