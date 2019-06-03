Президент Украины Владимир Зеленский даст большую пресс-конференцию по итогам 100 дней нахождения на посту, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что к тому моменту уже будут определенные наработки.

«Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства», — сказала она в ходе брифинга.

Инаугурация Зеленского прошла 20 мая.

Ранее Зеленский заявил о новых решениях по конфликту в Донбассе.