Зеленский даст большую пресс-конференцию
Президент Украины Владимир Зеленский даст большую пресс-конференцию по итогам 100 дней нахождения на посту, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что к тому моменту уже будут определенные наработки.
«Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства», — сказала она в ходе брифинга.
Инаугурация Зеленского прошла 20 мая.
Ранее Зеленский заявил о новых решениях по конфликту в Донбассе.