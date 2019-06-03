Володин посетил россиянина Краснощекова в больнице Белграда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Председатель ГД пожелал раненому россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки.

«Вы как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг. Желаю Вам скорейшего выздоровления», — сказал Володин.

28 мая косовский спецназ задержал и избил россиянина Михаила Краснощекова. Как российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков имеет дипломатический иммунитет. Сейчас он проходит лечение в Белграде.