Елизавета II не помешала Трампу смотреть и критиковать CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован американским телеканалом CNN, который транслирует «негативные новости», портящие репутацию страны.

«Единственная проблема в том, что CNN является основным источником новостей из США. Немного посмотрев телеканал, я выключил его. Один негатив и так много фейковых новостей, очень плохо для США», — сообщил Трамп в твиттере.

Также политик отметил, что высокие рейтинги телеканала должны падать, и возмутился бездействием руководства компании AT&T, в чьей собственности находится телеканал CNN. Американский президент добавил, что при просмотре передач на CNN люди по всему миру не должны видеть «очерненный» облик США.

Трамп прилетел в Великобританию по приглашению Елизаветы II, а также с целью проведения совместных мероприятий с членами британского правительства. Ранее сообщалось, что Трамп уже встретился с королевой.