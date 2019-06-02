В ФРГ потребовали от правительства Меркель уйти в отставку

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Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен призвал правительство страны уйти в отставку после того, как лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), глава фракции СДПГ в Бундестаге Андреа Налес объявила о решении покинуть оба поста на фоне провала партии на прошедших выборах в Европарламент. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, никого не интересует отставка Налес и то, кто займет ее место.

«Кто в этой стране действительно должен, наконец, подать в отставку, так это Ангела Меркель и с ней все правительство», — сказал Мойтен.

Ранее лидер социал-демократов ФРГ объявила об отставке после провала на выборах.