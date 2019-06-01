Помпео и Меркель обсудили Украину

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус своем твиттере.

«Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействии агрессии России», — написала Ортагус.

Также Меркель и Помпео обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.

Ранее Помео рассказал о намерении встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.