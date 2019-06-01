Зеленского позвали в Белый дом, сообщили СМИ
Главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая заявила, что президент Украины Владимир Зеленский получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.
По ее словам, встреча пройдет, возможно, в августе-сентябре. В ходе нее обе стороны обсудят военный конфликт в Донбассе и возможность его урегулирования, уточнила редактор.
При этом она отметила, что для Трампа Украина является «фишкой» на американо-российском переговорном столе. Среди других «фишек» американского лидера она отметила Сирию, Китай, Венесуэлу и Иран.
«На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти «мост между Россией и Европой», «буферная зона, защищающая Европу от России» — олдскульная нудность», — подчеркнула Мостовая.
Ранее сообщалось, что Зеленский понадеялся на скорую встречу с Трампом.