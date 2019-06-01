Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников «Путь учебы в 1000 ли» и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
На фотографии видно, как северокорейский лидер устроился на небольшом стуле, сведя пальцы рук на груди.
Ким Чен Ын окружен девочками, многие их которых одеты в гимнастические купальники и плачут. Причем никто из детей не улыбается.
Текст, расположенный под фото, не проясняет причину состояния детей.
Ранее корейские СМИ выяснили, чего стеснялся Ким Чен Ын перед встречей с американским президентом Дональдом Трампом.