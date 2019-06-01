Беглов подал документы о выдвижении в губернаторы Петербурга
Врио губернатора Санкт- Петербурга Александр Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена горизбиркома с правом решающего голоса Олега Зацепа.
По его словам, Беглов стал первым кандидатом на пост петербургского губернатора.
Зацепа отметил, что политик подал все необходимые документы и тем самым получил права кандидата.
Он также добавил, что после подачи документов Беглов поехал открывать специальный избирательный счет.
Ранее Беглов заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.
О своем решении участвовать в выборах Беглов сообщил 25 мая.