Беглов подал документы о выдвижении в губернаторы Петербурга

Врио губернатора Санкт- Петербурга Александр Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена горизбиркома с правом решающего голоса Олега Зацепа.

По его словам, Беглов стал первым кандидатом на пост петербургского губернатора.

Зацепа отметил, что политик подал все необходимые документы и тем самым получил права кандидата.

Он также добавил, что после подачи документов Беглов поехал открывать специальный избирательный счет.

Ранее Беглов заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

О своем решении участвовать в выборах Беглов сообщил 25 мая.