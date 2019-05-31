Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на соответствующий указ.
Как отмечается, Остафийчук считается официально уволенным с 31 мая.
Остафийчук был принят на работу в Главную военную прокуратуру в июне 2014 года. Через год, в июне 2015 года, его назначили на должность начальника ГСУ СБУ.
Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) пригласила лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука на допрос.