Власти Южной Кореи внесли ясность в сообщения о казни чиновников в КНДР

Правительство Южной Кореи заявило, что чиновников не казнили из-за провала американо-северокорейского саммита в Ханое. Об этом сообщает министерство по делам национального объединения Республики Корея, передает РИА «Новости».

До этого Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Chosun Ilbo отмечал, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц из-за того, что на саммите они не смогли прийти к соглашению с американским главой Дональдом Трампом.

Как подчеркнули в ведомстве, ничего из перечисленного в действительности не было.

«Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить», — добавили в министерстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что «очень доволен» Ким Чен Ыном.