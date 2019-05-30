Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты «Лесная» и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера. Об этом сообщают местные СМИ.

Он также вступил в спор с журналисткой телеканала «Прямой», которая заявила, что матери погибших горняков ждали Зеленского весь день. В ответ он предложил журналистке скинуться деньгами и купить одной из женщин квартиру.

Во Львовской области в результате аварии на шахте «Лесная» погибли два горняка.

После этого Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором планируется обсудить проблемы в угольной отрасли.