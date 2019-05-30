«Расколол страну»: сын Трампа о «российском деле» Мюллера

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Эрик Трамп, третий ребенок президента США Дональда Трампа, заявил в эфире Fox News, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах «раскололо страну».

По его словам, Мюллер проделал «громадную» работу для «раскола» США. Трамп выразил мнение, что «никому» не потребовалось бы два с половиной года, чтобы прийти к выводу об отсутствии «вмешательства» и препятствования правосудию.

Сын Трампа заключил, что во время объявления о своей отставке Мюллер «говорил загадками».

Ранее американский актер Роберт Де Ниро потребовал от Мюллера новых подробностей по «российскому делу».