В Совфеде отреагировали на отставку Мюллера

В Совфеде ответили на заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера, заявившего о своем увольнении. Об этом рассказал первый зампредседателя Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

По его словам, Мюллер пытается оправдаться перед теми, кто возлагал на него серьезные надежды. Но спецпрокурор не смог обвинить российскую сторону, потому что она не виновата.

«У спецпрокурора ничего не получилось, потому что российского вмешательства не могло быть в принципе», — добавил Джабаров.

Сенатор добавил, что считает Мюллера профессионалом.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» объявил об отставке.