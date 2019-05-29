Колумнист Washington Post назвал «клоунадой» внешнюю политику Трампа

Внешняя политика президента США Дональда Трампа представляет собой клоунское шоу, поскольку в последнее время американский лидер выступает с противоречивыми заявлениями по вопросам Ирана и КНДР, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Автор считает, что Трамп делает противоречивые заявления по международным вопросам из-за предвыборной гонки в США. Таким образом президент США в погоне за переизбранием хочет выглядеть жестким политиком, чтобы стать популярным.

Например, Трамп говорит об «успешных» дипломатических переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, однако они зашли в тупик. Кроме того, он расходится со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. В свою очередь обострение конфликта с Ираном близко к провоцированию войны, которую вряд ли одобрят избиратели Трампа, считает обозреватель.

Ранее о разногласиях Трампа с его советником узнала The New York Times.