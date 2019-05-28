Зеленский готов признать решение КС по роспуску Рады

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Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов исполнить решение Конституционного суда по роспуску Верховной рады. Об этом сообщает ТАСС.

«Если независимым судом будет принято решение, которое вступит в законную силу, мы его признаем», — сказал Стефанчук.

По его словам, в настоящее время Конституционный суд рассматривает жалобу на решение Зеленского о роспуске Рады.

Он также призвал дождаться решения суда.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отклонил иск к указу Зеленского о роспуске Рады.