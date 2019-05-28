Зеленский готов признать решение КС по роспуску Рады
Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов исполнить решение Конституционного суда по роспуску Верховной рады. Об этом сообщает ТАСС.
«Если независимым судом будет принято решение, которое вступит в законную силу, мы его признаем», — сказал Стефанчук.
По его словам, в настоящее время Конституционный суд рассматривает жалобу на решение Зеленского о роспуске Рады.
Он также призвал дождаться решения суда.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отклонил иск к указу Зеленского о роспуске Рады.