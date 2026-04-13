В Финляндии рассказали, откуда в страну прилетели беспилотники

Полиция Финляндии: четыре упавших в стране беспилотника были украинскими

Финская полиция считает, что четыре обнаруженных на территории Финляндии беспилотника были украинскими и могли попасть в страну почти одновременно. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики Ристо Лохи.

По словам представителя полиции, четвертый беспилотник, найденный в субботу в муниципалитете Иитти, оказался на территории Финляндии одновременно с тремя другими дронами, обнаруженными ранее на востоке страны. По версии полиции, все четыре аппарата прилетели с Украины.

Как передает Yle, Лохи не исключил, что на территории республики могут быть найдены и другие беспилотники.

13 апреля Yle сообщила, что в Финляндии в лесу был обнаружен беспилотный летательный аппарат с боевой частью. Инцидент произошел в муниципалитете Иитти. Случайный прохожий нашел лежащий на земле дрон. Полицейские оцепили район и перекрыли дороги. Жилые дома находились от места находки беспилотника на расстоянии около километра.

Утром 31 марта несколько беспилотников были замечены на границе Финляндии и России. Финская пограничная охрана сообщила, что летательный аппарат находился на льду озера Пюхяярви на территории общины Париккале. Место, где был найден дрон, оцепили. Опасность для населения отсутствовала, подчеркивалось в заявлении.

Ранее украинский дрон взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии.