Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Армия

В Финляндии рассказали, откуда в страну прилетели беспилотники

Полиция Финляндии: четыре упавших в стране беспилотника были украинскими
Финская полиция считает, что четыре обнаруженных на территории Финляндии беспилотника были украинскими и могли попасть в страну почти одновременно. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики Ристо Лохи.

По словам представителя полиции, четвертый беспилотник, найденный в субботу в муниципалитете Иитти, оказался на территории Финляндии одновременно с тремя другими дронами, обнаруженными ранее на востоке страны. По версии полиции, все четыре аппарата прилетели с Украины.

Как передает Yle, Лохи не исключил, что на территории республики могут быть найдены и другие беспилотники.

13 апреля Yle сообщила, что в Финляндии в лесу был обнаружен беспилотный летательный аппарат с боевой частью. Инцидент произошел в муниципалитете Иитти. Случайный прохожий нашел лежащий на земле дрон. Полицейские оцепили район и перекрыли дороги. Жилые дома находились от места находки беспилотника на расстоянии около километра.

Утром 31 марта несколько беспилотников были замечены на границе Финляндии и России. Финская пограничная охрана сообщила, что летательный аппарат находился на льду озера Пюхяярви на территории общины Париккале. Место, где был найден дрон, оцепили. Опасность для населения отсутствовала, подчеркивалось в заявлении.

Ранее украинский дрон взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии.

 
Теперь вы знаете
5 худших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!