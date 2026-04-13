Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Патрушев назвал соучастников украинских БПЛА-атак на Усть-Лугу и Приморск

Inna Varenytsia/Reuters

Страны Балтии и Финляндия — соучастники атак украинских беспилотных летательных аппаратов на российские порты в Ленинградской области. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские БПЛА запускаются с палубы судов в Балтийском море», — сказал он.

Так он прокомментировал атаки украинских беспилотников на порты в Усть-Луге и Приморске. Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных дронов означает прямое участие государств — членов НАТО в атаках на территорию и инфраструктуру России.

«Расстояние от северных границ Украины до Ленобласти более 1400 км. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит», — указал Патрушев.

Помощник российского президента также отметил, что жители Эстонии получают смс-оповещения и листовки, которые заранее напечатаны в типографии, о возможном появлении в небе БПЛА. Финляндия, как отметил он, «прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!