Патрушев назвал соучастников украинских БПЛА-атак на Усть-Лугу и Приморск

Страны Балтии и Финляндия — соучастники атак украинских беспилотных летательных аппаратов на российские порты в Ленинградской области. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские БПЛА запускаются с палубы судов в Балтийском море», — сказал он.

Так он прокомментировал атаки украинских беспилотников на порты в Усть-Луге и Приморске. Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных дронов означает прямое участие государств — членов НАТО в атаках на территорию и инфраструктуру России.

«Расстояние от северных границ Украины до Ленобласти более 1400 км. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит», — указал Патрушев.

Помощник российского президента также отметил, что жители Эстонии получают смс-оповещения и листовки, которые заранее напечатаны в типографии, о возможном появлении в небе БПЛА. Финляндия, как отметил он, «прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области».

