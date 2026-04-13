Экс-премьер Австрии назвал Орбана «Трампом с мозгами»

Экс-премьер Австрии Абботт: Виктор Орбан — это Трамп с мозгами
Jonathan Ernst/Reuters

Проигравший на парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — это «Трамп с мозгами». Об этом заявил бывший премьер-министр Австрии Тони Абботт, пишет The Guardian.

«Я всегда считал Виктора Орбана, если хотите, Трампом с мозгами. Человеком, который является абсолютным, страстным националистом, но при этом глубоко мыслящим человеком, который не просто говорит первое, что приходит ему в голову. Это не значит, что я принижаю значение президента Трампа, который, очевидно, является очень значимым президентом, но Виктор Орбан, считаю, был величайшим современным лидером Венгрии», — отметил он.

В соцсети X Аббот также написал, что за время правления Орбана экономика Венгрии укрепилась, Будапешт преобразился, а семейная и культурная политика Венгрии «стали предметом изучения во всем мире».

«У нас с ним были разногласия по Украине, но я считал, что он был абсолютно прав, бросая вызов ЕС, особенно в отношении нелегальной иммиграции. Почему Брюссель должен принуждать суверенную нацию к политике, которая ставит под угрозу ее будущее как отдельного народа?», — отметил он.

Аббот добавил, что при Орбане Будапешт стал «чем-то вроде пристанища для консервативной интеллигенции».

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. После объявления результатов Орбан признал свое поражение и поздравил соперника с победой. Однако премьер заверил своих сторонников, что партия «Фидес» продолжит работать во благо страны в оппозиции. А Мадьяр призвал правительство уйти в отставку и пообещал, что Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО.

В феврале президент США Дональд Трамп поддержал Орбана и назвал его другом.

В США рассказали, как поражение Орбана может повлиять на переговоры по Украине.

 
