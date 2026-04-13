Стали известны составы «Акрона» и «Динамо»

Опубликованы стартовые составы столичного «Динамо» и «Акрона» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Акрон»: Гудиев, Дзюба, Болдырев, Эсковаль, Бакоев, Роча, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Пестряков.

«Динамо»: Лещук, Нгамале, Сергеев, Осипенко, Скопинцев, Маричаль, Дэвид, Фомин, Миранчук, Маринкин, Артур.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» 13 апреля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:15 по московскому времени.

«Динамо» начинает тур на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с активом в 31 очко. После 24 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 53 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (52), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (45).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что лидер «Локомотива» может продолжить карьеру в Португалии.