Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Спорт

Стали известны составы «Акрона» и «Динамо» на матч 24-го тура РПЛ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Опубликованы стартовые составы столичного «Динамо» и «Акрона» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Акрон»: Гудиев, Дзюба, Болдырев, Эсковаль, Бакоев, Роча, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Пестряков.

«Динамо»: Лещук, Нгамале, Сергеев, Осипенко, Скопинцев, Маричаль, Дэвид, Фомин, Миранчук, Маринкин, Артур.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» 13 апреля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:15 по московскому времени.

«Динамо» начинает тур на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с активом в 31 очко. После 24 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 53 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (52), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (45).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!