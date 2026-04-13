Поврежденные при ударах США мосты восстановлены в Иране

В Иране восстановлены ж/д мосты, поврежденные во время ударов США и Израиля
Francisco Seco/AP

Железнодорожные мосты в Иране, поврежденные при ударах США и Израиля 7 апреля, были восстановлены. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

Всего было повреждено шесть мостов, в результате чего в Иране было остановлено железнодорожное движение в ряде регионов республики. В понедельник, по данным Mehr, ремонтные работы были закончены и сооружения были введены в эксплуатацию.

7 апреля иранские СМИ сообщали, что США и Израиль нанесли авиаудары по железнодорожным мостам в городе Кашан (провинция Исфахан) и мосту на трассе Тебриз – Зенджан (стратегически важная автомагистраль на северо-западе Ирана, соединяющая Тебриз с Тегераном через Зенджан).

11 апреля в Иране сообщили, что рабочие завершили восстановление полностью разрушенного железнодорожного моста в провинции Альборз на севере Ирана менее чем за два дня.

Ранее беспилотник атаковал мост короля Фахда над Персидским заливом.

 
