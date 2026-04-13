РЖД выставили на продажу здание Рижского вокзала

РЖД выставили на продажу на «Авито» здания Рижского вокзала за 4 млрд рублей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выставила на продажу на «Авито» здания Рижского вокзала за 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В объявлении представлены железнодорожный вокзал 1901 года постройки площадью 3 925,5 кв. м, двухэтажное нежилое здание 1929 года площадью 3 786,4 кв. м, а также земельный участок размером 13 693 кв. м.

Аукцион по продаже вокзала назначен на 29 апреля в 12:00 по московскому времени. Заявки принимаются до 20 апреля, 12:00 мск.

6 апреля стало известно, что компания РЖД выставила на торги небоскреб Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Начальная цена небоскреба составляет 280,8 млрд рублей. Заявки на аукцион в электронном формате принимаются до 8 мая, торги планируется провести 21 мая 2026 года.

В середине декабря 2025 года «Коммерсантъ» сообщал о подготовке масштабной программы по улучшению финансового положения РЖД. В числе обсуждаемых мер назвали реструктуризацию долга и продажу части активов, включая офисы в башнях Moscow Towers в «Москве-Сити».

Ранее в Москве на продажу выставили вокзал, где снимали «Семнадцать мгновений весны».

 
