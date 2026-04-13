Россияне смогут выступить на турнирах World Aquatics после четырех допинг-тестов

Президент Международной федерации плавания (World Aquatics) Хусейн Аль-Муссалам сообщил, что российские спортсмены будут допущены к международным турнирам только после прохождения минимум четырех антидопинговых тестов, передает пресс-служба организации.

«Спортсмены с белорусским или российским спортивным гражданством будут допущены к соревнованиям только после успешного прохождения как минимум четырех последовательных антидопинговых проверок, проводимых в партнерстве с Международным агентством по тестированию (ITA), и проверки биографических данных в AQIU», — заявил Хусейн Аль-Муссалам.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее сборная Украины отказалась от матча с Россией на Кубке мира.