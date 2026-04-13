Политолог усомнился, что американския блокада Ормузского пролива сделает Иран сговорчивее

Блокируя Ормузский пролив, Вашингтон рассчитывает лишить Иран возможности экспортировать нефть и взимать плату за проход иностранных судов, оказав тем самым экономическое давление на Исламскую Республику. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Однако, по его словам, Иран имеет куда больший запас прочности, чем думают в США — последствия блокады водной артерии скажутся на Тегеране не завтра. Более того, стране могут оказать поддержку зарубежные партнеры.

«Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик — стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», — отметил аналитик.

Накануне стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, а также заниматься уничтожением мин в акватории.

