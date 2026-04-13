Россия начала финальную ротацию на АЭС «Бушер»

Россия утром 13 апреля начала финальную ротацию на атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом журналистам сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит ТАСС.

По его словам, 108 сотрудников покидают станцию, они уже сейчас двигаются в сторону Исфахана. 20 человек остаются на объекте.

«На станции остались 20 человек, это руководитель филиала нашего, его замы, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники, которые отвечают за сохранность оборудования и присматривают, опять же, за тем, чтобы в неприкосновенности был и наш городок», — пояснил Лихачев.

1 апреля Лихачев сообщил, что более 200 человек должны покинуть АЭС «Бушер».

31 марта посол России в Иране Алексей Дедов рассказал, что США и Израиль продолжают наносить удары по территории АЭС «Бушер». По его словам, были зафиксированы падения ракет во внутренней зоне станции на расстоянии от 200 до 450 метров от реактора.

Ранее в Китае прокомментировали удары по АЭС «Бушер».