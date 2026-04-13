Россия начала финальную ротацию на АЭС «Бушер»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Бизнес

Лихачев: Россия утром начала финальную ротацию на АЭС «Бушер» в Иране
Raheb Homavandi/Reuters

Россия утром 13 апреля начала финальную ротацию на атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом журналистам сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит ТАСС.

По его словам, 108 сотрудников покидают станцию, они уже сейчас двигаются в сторону Исфахана. 20 человек остаются на объекте.

«На станции остались 20 человек, это руководитель филиала нашего, его замы, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники, которые отвечают за сохранность оборудования и присматривают, опять же, за тем, чтобы в неприкосновенности был и наш городок», — пояснил Лихачев.

1 апреля Лихачев сообщил, что более 200 человек должны покинуть АЭС «Бушер».

31 марта посол России в Иране Алексей Дедов рассказал, что США и Израиль продолжают наносить удары по территории АЭС «Бушер». По его словам, были зафиксированы падения ракет во внутренней зоне станции на расстоянии от 200 до 450 метров от реактора.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!