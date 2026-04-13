Заболевших норовирусом жителей Уреня готовят к выписке

Всех заболевших норовирусом в нижегородском Урене готовят к выписке из больницы
Всех пациентов, госпитализированных с норовирусом в Урене Нижегородской области, готовят к выписке. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве здравоохранения региона.

«Все пациенты, госпитализированные в инфекционное отделение Уренской ЦРБ, готовятся к выписке на амбулаторное долечивание. В округе проводится превентивная вакцинация населения от гепатита А», — рассказали в минздраве.

До этого Роспотребнадзор начал эпидрасследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты организовали постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды. В настоящий момент проводится анализ материала от заболевших, врачи наблюдают за контактными лицами в очагах инфекции.

8 апреля глава города Урень Сергей Бабинцев сообщил, что более полусотни жителей муниципального округа пострадали от кишечной инфекции, возбудитель которой предположительно распространялся с водопроводной водой. По его словам, первые пациенты с «какой-то непонятной кишечной инфекцией» обратились в Уренскую ЦРБ вечером в воскресенье.

Ранее артисты Красноярского театра массово отравились во время гастролей в Москве.

 
